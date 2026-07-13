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13 июля 2026 в 11:50

Российские дроны сожгли два американских БТР украинских войск

Военнослужащий Грот: ВСУ лишились двух американских БТР под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Расчеты FPV-дронов 34-й бригады группировки «Север» ВС РФ в Сумской области за неделю уничтожили два американских бронетранспортера М113 ВСУ, сообщил ТАСС командир роты БПЛА с позывным Грот. По словам офицера, цели поражены ударами ударных дронов и барражирующим боеприпасом «Ланцет».

В Сумской области расчеты беспилотных летательных аппаратов в результате нескольких огневых ударов, при помощи ударных FPV-дронов и барражирующего боеприпаса ZALA «Ланцет» уничтожили два вражеских бронетранспортера М113 производства США, — сказал Грот.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные нанесли удар в порту Черноморск по двум паромам, контейнеровозу, судну проекта «Шостка» и плавучему доку, используемому для хранения безэкипажных подводных аппаратов. Все эти плавсредства, по данным ведомства, задействовались для перевозки грузов в интересах украинских войск.

Кроме того, пресс-служба Минобороны заявила, что в ночь на 13 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским портам. По данным ведомства, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

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