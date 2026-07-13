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13 июля 2026 в 10:03

ВС России нанесли сокрушительный удар по морской логистике ВСУ

ВС России поразили использующиеся ВСУ морские паромы и контейнеровоз

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военнослужащие нанесли удар в порту Черноморск по двум морским паромам и контейнеровозу, сообщила в МАКСе пресс-служба Министерства обороны России. Помимо этого, как отметили в ведомстве, ВС РФ ударили по судну проекта «Шостка», а также плавучему доку, предназначенному для хранения необитаемых подводных аппаратов. Все атакованные транспортные средства обеспечивали транспортировку различных грузов для нужд украинской армии.

Кроме того, в порту Черноморск поражены два морских парома типа «ро-ро» и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, — заявили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, местам хранения дальнобойных беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации противника в 158 районах. В ведомстве уточнили, что для поражения целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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