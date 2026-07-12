Украинский ТЭК ощутил на себе мощь ВС России ВС России ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации противника в 158 районах, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, — заявили в МО РФ.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что в результате ударов в Одесском морском порту были поражены объекты инфраструктуры и логистический центр «Одтранса». В ведомстве отметили, что удары также пришлись по объектам в портах Черноморска и по судам, перевозившим грузы военного назначения.

Кроме того, командир расчета с позывным Азимут сообщил, что разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили в Сумской области тяжелый дрон «Баба-яга» и антенну Starlink ВСУ. Она была поражена точным попаданием после сброса выстрела осколочного гранатометного ВОГ-17.