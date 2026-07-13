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13 июля 2026 в 08:04

Российские войска поразили порты под Одессой, используемые для грузов ВСУ

ВС России нанесли групповые удары по портам Украины в ночь на 13 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России в ночь на 13 июля нанесли групповой удар по портам на территории Украины, заявила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили сеть из семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Позиции украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотников.

До этого командир мотострелкового батальона с позывным Бизон рассказал, что подразделения ВС РФ контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

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