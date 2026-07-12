Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 06:29

ВС РФ поразили позиции ВСУ в Запорожье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили сеть из семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве рассказали, что позиции украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток».

По данным Минобороны, с воздуха были выявлены оборудованные опорные пункты ВСУ и перемещение личного состава между позициями. После получения координат артиллеристы нанесли серию ударов по обнаруженным объектам и маршрутам передвижения.

В результате боевой работы уничтожены более семи опорных пунктов и свыше 30 боевиков, — говорится в сообщении.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон рассказал: подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

Регионы
Россия
Украина
Запорожье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ
Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска
В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре Одесского порта
Лингвист раскрыла слово-рекордсмен по числу значений в русском языке
Умер один из самых ярых русофобов в Сенате США
Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли
«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА
Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане
Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ
Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Чемпионат мира по футболу определил главных претендентов на победу
На Украине придумали новый бесчеловечный способ пополнения ВСУ
Водителям рассказали, как распознать плохое топливо
ВСУ остались без Starlink на важном направлении СВО
Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере
Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Катар потрясла смерть бывшего эмира
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.