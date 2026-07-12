Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили сеть из семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве рассказали, что позиции украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток».

По данным Минобороны, с воздуха были выявлены оборудованные опорные пункты ВСУ и перемещение личного состава между позициями. После получения координат артиллеристы нанесли серию ударов по обнаруженным объектам и маршрутам передвижения.

В результате боевой работы уничтожены более семи опорных пунктов и свыше 30 боевиков, — говорится в сообщении.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон рассказал: подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.