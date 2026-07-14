Военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области, сообщили в пресс-службе Миниобороны России. Техника была немецкого производства, уточнили в ведомстве. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 июля?

Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий Leopard в Сумской области

«Операторы подразделения войск беспилотных систем группировки войск „Север“ обнаружили и уничтожили танк немецкого производства Leopard ВСУ в районе населенного пункта Кровное Сумской области», — сказано в сообщении.

Танк был обнаружен во время разведки на замаскированной огневой позиции. После передачи координат расчеты ударных беспилотников поразили защитные сооружения, двигатель и башню, что привело к детонации боекомплекта.

Артиллерия ВС РФ сорвала работу украинских операторов беспилотников

Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения, отметили в ведомстве.

«Артиллеристы Южной группировки войск продолжают наносить точные удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, которые пытаются организовать противодействие российским штурмовым подразделениям в Константиновке. В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов обнаружили в населенном пункте Алексеево-Дружковка два пункта управления БПЛА ВСУ», — сказано в сообщении.

Артиллеристы 17-й артиллерийской бригады нанесли несколько успешных ударов по выявленным укрытиям. Также операторы беспилотных систем Южной группировки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса противника в районах Дружковки и Кондратовки.

Разведчики ВДВ раскрыли детали боев за Васильевку

Разведчики 237-го полка 76-й дивизии ВДВ, входящей в состав группировки войск «Центр», во время боев в Васильевке самостоятельно уничтожали малые группы украинской пехоты, рассказал разведчик с позывным Макс. По его словам, российские военные действовали скрытно и ликвидировали противника без привлечения дополнительных сил.

«Малые группы противника мы тайно ликвидировали сами. Их уничтожили и никаких следов не оставляли», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что украинские военные укрывались в лисьих норах. Российские бойцы заходили на эти позиции и уничтожали находившуюся там пехоту, подчеркнул Макс.

ВСУ несут потери при попытке вернуть позиции у Константиновки

ВСУ продолжают попытки контратаковать в районе Константиновки в ДНР, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи и позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения пытаются наносить удары по флангам в районах Новодмитровки и Долгой Балки.

«Вооруженные формирования Украины пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции в Константиновке. С этой целью они пытаются бить по флангам — это в районах Новодмитровки, Долгой Балки», — заявил Марочко.

Он отметил, что активная фаза боевых действий на этом участке продолжается длительное время. В то же время попытки украинского командования не привели к результату.

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