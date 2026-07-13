Вороватый командир ВСУ и штурм биотуалета: новости СВО к вечеру 13 июля

Российские войска установили полный воздушный контроль над Константиновкой и сожгли два американских БТР под Сумами в то время, как командиры ВСУ воруют деньги у погибших подчиненных, а «людоловы» штурмуют биотуалеты. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В ВС РФ рассказали об обстановке в Константиновке

Российские военные установили полный воздушный контроль над Константиновкой, заявил командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек. По его словам, ВС РФ не позволяют противнику маневрировать в населенном пункте.

Радиогоризонт ограничивает массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении, отметил Грек. Российские подразделения имеют преимущество в высоте и дислокации в городских застройках, что позволяет лучше маскироваться и размещать антенны для беспилотников выше.

Также командир 2-го батальона ТрО 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Татарин заявил, что украинские военные на Константиновском направлении часто остаются без связи с командованием и не ориентируются в обстановке. По словам офицера, действия ВСУ сложно назвать организованным сопротивлением.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Личный состав противника уже вымотан, отметил военнослужащий. Нередко попадаются группы без средств связи, которые не имеют контакта с командованием, не понимают, куда двигаться и что происходит вокруг, добавил он.

Российские войска добились новых успехов в ДНР

Российские военные отразили контратаку украинских сил в окрестностях Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. По словам руководителя республики, ситуация на этом участке фронта заметно улучшается для подразделений ВС РФ.

Пушилин добавил, что саперы начали разминирование жилых кварталов Красного Лимана. Там войска России продолжают зачистку от украинских формирований.

Американские БТР украинской армии сгорели под Сумами

Два бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины уничтожены за неделю расчетами FPV-дронов 34-й бригады группировки «Север» в Сумской области, сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот. Цели поражены ударами ударных дронов и барражирующими боеприпасами «Ланцет».

По словам офицера, уничтожение техники достигнуто несколькими огневыми ударами. Вражеские бронетранспортеры были произведены в США.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безэкипажный катер ВСУ пошел ко дну после удара российского флота в Черном море

Один безэкипажный катер Вооруженных сил Украины уничтожен в Черном море российскими военными за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 673 самолета и 284 вертолета.

Также ВСУ потеряли более 180 тыс. беспилотников. Кроме того, ВС России уничтожили около 665 зенитных ракетных комплексов противника.

Помимо этого, в Минобороны РФ сообщили, что два морских парома и контейнеровоз были поражены российскими военными в порту Черноморск. Кроме того, удары нанесены по судну проекта «Шостка», добавили в ведомстве.

Также под удар попал плавучий док для хранения необитаемых подводных аппаратов. Все эти суда использовались для перевозки грузов в интересах украинской армии.

Командир ВСУ своровал деньги у погибших украинских бойцов

Российские военные уничтожили расчеты украинских беспилотников на Харьковском направлении, заявил источник в российских силовых структурах. По данным собеседника, командир 430-го полка беспилотных систем пытался скрыть потери и отдал приказ обналичить деньги с карт погибших подчиненных.

В селе Зиньковском российские военные ликвидировали командира взвода ударных БПЛА 430-го полка старшего лейтенанта Романа Базавлука. В районе Лозовой уничтожен замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й бригады теробороны ВСУ майор Андрей Притюпа.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

«Людоловы» попытались взять штурмом биотуалет с призывником внутри

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Кривом Роге перевернули биотуалет с человеком внутри, сообщили местные журналисты. Они пытались вытащить оттуда укрывавшегося военнообязанного.

На опубликованном снимке видно, как двое мужчин в военной форме опрокидывают кабинку. После этого один из военкомов забрался на нее.

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