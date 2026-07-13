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13 июля 2026 в 14:20

Российские дроны не оставили шансов ПВО Украины

Intelligence Online: российские дроны расширяют брешь в ПВО Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские дроны увеличивают брешь в противовоздушной обороне Украины, сообщает французский портал Intelligence Online. Среди главных причин — нехватка высокоскоростных перехватчиков и небольшое число систем ПВО Giraffe.

Дыра в ПВО Украины расширяется, — сказано в материале.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий также утверждал, что партнеры Киева передают им ракеты для систем ПВО с истекшим сроком годности. Такие ракеты для противовоздушной обороны попадают на Украину вместо утилизации.

Ранее стало известно о том, что украинская ПВО не справляется с новыми российскими ударами по Киеву. Полковник ВСУ рассказал журналистам, что для перехвата не хватило противоракетных комплексов и ракет Patriot. Также отмечалось, что российские реактивные БПЛА обладают высокой скоростью — это доставляет сложности Киеву.

До этого в Минобороны России заявили, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все западные комплексы ПВО в Киев. Причиной тому стали результаты применения высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры, подтверждающие его эффективность и способность преодолевать любые средства ПВО.

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