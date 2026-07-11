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11 июля 2026 в 15:18

Минобороны выяснило, куда Зеленский стянул все западные комплексы ПРО

МО: Зеленский стянул в Киев почти все западные комплексы противоракетной обороны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны в Киев, сообщили в Минобороны РФ в МАКСе. В ведомстве отметили, что результаты применения российскими военными высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры подтверждают его эффективность и способность преодолевать любые средства ПВО и ПРО, поставленные западными странами.

При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что украинские силы противовоздушной обороны по-прежнему испытывают критическую нехватку средств для перехвата баллистических целей. Он выразил надежду, что партнеры выполнят договоренности, достигнутые на саммите НАТО.

До этого киевский политтехнолог Андрей Золотарев сообщил, что на Украине не получится наладить производство ракет для Patriot. По его словам, даже при наличии лицензии разместить такое предприятие в стране не выйдет, поскольку российские военные, скорее всего, будут наносить по нему удары.

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