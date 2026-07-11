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11 июля 2026 в 09:55

«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot

Политтехнолог Золотарев исключил производство ракет для Patriot на Украине

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На Украине не получится наладить производство ракет для Patriot, сообщил киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала. По его словам, даже при наличии лицензии разместить такое предприятие в стране не получится, поскольку российские военные, скорее всего, будут наносить по нему удары.

Он также отметил, что Украина не располагает необходимой инженерной базой. Эксперт добавил, что идея организовать производство в соседних странах, в частности в Польше, также выглядит малореалистичной из-за кризиса в отношениях между странами.

В обозримом будущем не будет никаких украинских ракет-перехватчиков для Patriot. Для пропаганды сойдет. Это ж в духе [президента Украины] Владимира Александровича Зеленского подменять политические действия и решения пиаром, с чем он пока успешно справляется, — подытожил Золотарев.

Ране бундестаг отклонил инициативу об увеличении военной и гуманитарной помощи Украине. В резолюции предлагалось передать Киеву максимально возможное количество крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера, а также заказать дополнительное производство ракет Patriot PAC-2.

Европа
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Владимир Зеленский
ЗРК Patriot
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