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11 июля 2026 в 11:16

Зеленский пожаловался на беззащитность украинской ПВО

Зеленский заявил о неспособности украинской ПВО сбивать баллистические ракеты

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские силы противовоздушной обороны по-прежнему испытывают критическую нехватку средств для перехвата баллистических целей, заявил президент страны Владимир Зеленский. Комментарий прозвучал после массированного ракетного удара, в ходе которого военным не удалось сбить ни одной ракеты данного типа, передает издание «Страна.ua». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

На этом фоне глава государства в очередной раз обратился к западным союзникам с требованием ускорить отправку ранее согласованных оборонных грузов. Киев настаивает на незамедлительном получении уже готовых комплексов и боеприпасов к ним со складов партнеров.

Мы ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено в ходе заседания НАТО, — заявил Зеленский.

Ранее в ходе саммита НАТО Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон готов предоставить Киеву лицензию на самостоятельное производство дефицитных ракет к американским комплексам Patriot. Однако профильные эксперты подчеркивают, что развертывание подобного высокотехнологичного производства внутри страны является вопросом долгосрочной перспективы и не решит текущие проблемы на поле боя.

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