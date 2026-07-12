В Европе рассказали, почему ПВО Украины не справляется с ударами ВС РФ

В Европе рассказали, почему ПВО Украины не справляется с ударами ВС РФ Le Monde: ПВО Украины не может справиться с новыми ударами ВС РФ

Украинская система ПВО не справляется с новыми российскими атаками на Киев, передает французская газета Le Monde. По информации издания, 6 июля и 11 июля баллистические ракеты, выпущенные по столице Украины, не были перехвачены.

Украинский полковник сообщил газете, что причиной такой ситуации стала нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot. Существующих средств недостаточно для отражения подобных ударов, отметил он.

В источнике также обратили внимание на российские реактивные БПЛА. По данным издания, эти аппараты представляют особую сложность для украинской ПВО, поскольку летают на большой высоте и высокой скорости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся комплексы противоракетной обороны в Киев. В Минобороны РФ отметили, что результаты применения высокоточного оружия подтверждают его эффективность и способность преодолевать любые средства ПВО и ПРО, поставленные западными странами.