«Не понимают, куда идти»: стало известно о серьезных проблемах ВСУ Бойцы ВСУ остались без связи с командованием на Константиновском направлении

Украинские военнослужащие на Константиновском направлении зачастую остаются без связи с командованием, поэтому не понимают, что происходит вокруг, заявил в интервью ИС «Вести» командир 2-го батальона ТрО 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным Татарин. По его словам, действия ВСУ очень сложно назвать организованным сопротивлением.

Личный состав у них уже вымотан. <...> Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи со своим командованием, они не понимают, куда идти. Они не понимают, что происходит вокруг них, — рассказал военнослужащий.

Ранее ВС РФ нанесли удар по двум морским паромам и контейнеровозу в порту «Черноморск». Помимо этого, российская армия ударила по судну проекта «Шостка», а также плавучему доку, предназначенному для хранения необитаемых подводных аппаратов.

До этого российские бойцы уничтожили расчеты украинских беспилотников на Харьковском направлении. При этом командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ не только пытался скрыть это, но и приказал обналичить все деньги с карточек своих подчиненных.