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14 июля 2026 в 06:07

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 июля

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 июля

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава региона Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, на поврежденных объектах введен особый режим.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений», — написал Развожаев.

Глава города отметил, что целью удара, по его мнению, было нарушение привычной жизни горожан и создание паники. Он добавил, что будет информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. С начала суток на подлете к Москве были уничтожены уже 33 дрона.

«Уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службы», — написал Собянин.

Также восемь человек, среди которых есть ребенок, погибли в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Еще 10 мирных жителей получили ранения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По информации Пушилина, в результате атак также повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля и спецтехника в Горловке, Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО Минобороны РФ с начала 13 июля отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. <...> Отражена атака трех беспилотников. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. <...> Атака еще трех беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. <...> Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Кроме того, в окрестностях Ставрополя отразили налет украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в мессенджере МАКС. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров..

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