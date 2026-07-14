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14 июля 2026 в 04:54

Развожаев сообщил о последствиях масштабной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев сообщил об отключении света в части Севастополя в результате атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава региона Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, на поврежденных объектах введен особый режим.

В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений, — написал Развожаев.

Глава города отметил, что целью удара, по его мнению, было нарушение привычной жизни горожан и создание паники. Он добавил, что будет информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее сообщалось, что Евпатория, Саки и Сакский район в Крыму остаются без электроснабжения. Режим ограничения подачи электричества продолжает действовать на территории всего региона. Нарушения электроснабжения произошли после ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля.

До этого в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему. Как уточнил Развожаев, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. Если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

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Развожаев сообщил о последствиях масштабной атаки ВСУ на Севастополь
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