На ЗАЭС восстановили энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС после кратковременного отключения из-за неблагоприятных погодных условий восстановлено, сообщается в канале станции в МАКС. Резервные дизельные генераторы оперативно обеспечили питание критически важных систем во время сбоя, а полное восстановление напряжения заняло около часа. Уточняется, что радиационный фон на ЗАЭС в норме.

Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями. В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции. В течение часа напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», — сказано в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что персонал Запорожской АЭС полностью обеспечивал безопасную работу станции, несмотря на сложную ситуацию в городе-спутнике Энергодаре. По ее словам, сотрудники станции продолжают выполнять необходимые задачи для поддержания безопасной эксплуатации объекта.