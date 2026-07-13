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13 июля 2026 в 13:25

На ЗАЭС раскрыли, как работает станция на фоне ситуации в Энергодаре

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: станция работает в безопасном режиме

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Персонал Запорожской АЭС полностью обеспечивает безопасную работу станции, несмотря на сложную ситуацию в городе-спутнике Энергодаре, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, сотрудники станции продолжают выполнять необходимые задачи для поддержания безопасной эксплуатации объекта.

Несмотря на крайне сложную обстановку вокруг города, безопасность эксплуатации Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме. Персонал продолжает выполнять свои обязанности, принимаются все необходимые меры для безопасной эксплуатации станции, — уточнила она.

Ранее на Запорожской АЭС назвали новые удары ВСУ по Энергодару опасной и крайне тревожной эскалацией ситуации. По словам Яшиной, активность украинских атак остается критически высокой, что создает дополнительные риски для обстановки вокруг станции и города-спутника Энергодара.

Также глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в Энергодаре Запорожской области в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. По его словам, еще четыре человека получили ранения.

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