Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 12:34

На ЗАЭС ответили на новые удары ВСУ по Энергодару

На ЗАЭС расценили удары ВСУ по Энергодару как крайне опасную эскалацию

Фото: Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На Запорожской АЭС расценили новые удары Вооруженных сил Украины по Энергодару как опасную и крайне тревожную эскалацию ситуации. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС отметила, что активность украинских атак остается критически высокой.

Мы оцениваем происходящее как крайне тревожную и опасную эскалацию. Активность атак ВСУ остается критически высокой. За последние дни город вновь подвергся атакам, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, — сказала Яшина.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на автобусную остановку в Энергодаре. По данным главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в результате инцидента погибло четыре человека. Он добавил, что в Энергодаре за последние три с небольшим месяца погибли 11 человек. При этом количество раненых исчисляется десятками.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что международные организации и лидеры европейских стран игнорируют происходящее в Энергодаре. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, они прикрываются ширмой европолиткорректности.

Регионы
Запорожская область
Энергодар
ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние двух пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
«Тешит себя заблуждением»: Песков оценил планы «коалиции желающих» по РФ
В Кремле ответили на вопрос, откуда могут прилетать БПЛА ВСУ
В Кремле анонсировали участие Путина в форуме Народного фронта
HR-эксперт указала на неожиданный маркер скорого ухода сотрудника
Невролог предостерегла от сочетания одного полезного напитка с лекарствами
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.