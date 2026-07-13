На Запорожской АЭС расценили новые удары Вооруженных сил Украины по Энергодару как опасную и крайне тревожную эскалацию ситуации. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС отметила, что активность украинских атак остается критически высокой.
Мы оцениваем происходящее как крайне тревожную и опасную эскалацию. Активность атак ВСУ остается критически высокой. За последние дни город вновь подвергся атакам, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, — сказала Яшина.
Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на автобусную остановку в Энергодаре. По данным главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в результате инцидента погибло четыре человека. Он добавил, что в Энергодаре за последние три с небольшим месяца погибли 11 человек. При этом количество раненых исчисляется десятками.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что международные организации и лидеры европейских стран игнорируют происходящее в Энергодаре. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, они прикрываются ширмой европолиткорректности.