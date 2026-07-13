На ЗАЭС ответили на новые удары ВСУ по Энергодару

На ЗАЭС ответили на новые удары ВСУ по Энергодару На ЗАЭС расценили удары ВСУ по Энергодару как крайне опасную эскалацию

На Запорожской АЭС расценили новые удары Вооруженных сил Украины по Энергодару как опасную и крайне тревожную эскалацию ситуации. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС отметила, что активность украинских атак остается критически высокой.

Мы оцениваем происходящее как крайне тревожную и опасную эскалацию. Активность атак ВСУ остается критически высокой. За последние дни город вновь подвергся атакам, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, — сказала Яшина.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на автобусную остановку в Энергодаре. По данным главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в результате инцидента погибло четыре человека. Он добавил, что в Энергодаре за последние три с небольшим месяца погибли 11 человек. При этом количество раненых исчисляется десятками.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что международные организации и лидеры европейских стран игнорируют происходящее в Энергодаре. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, они прикрываются ширмой европолиткорректности.