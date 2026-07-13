Зеленский в панике меняет правительство: начинается новый этап СВО

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит в отставку, а вместе с ней — и весь состав правительства страны. Кабмин в его нынешнем виде продержался лишь год, а президент страны Владимир Зеленский уже объявил о грядущей смене «политической стратегии» Киева. Почему он вновь затеял кадровые перестановки, кто на этот раз возглавит украинское правительство и как это отразится на ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке Свириденко

Зеленский сообщил об уходе Свириденко с поста премьера Украины в воскресенье, 12 июля. Он поблагодарил главу кабмина за «четкую, стабильную и эффективную работу» и отметил, что предложил ей возглавить новое «важное направление в отношениях с ключевым партнером». Украинские СМИ сообщили, что Свириденко может занять пост посла Украины в США вместо ушедшей с этой должности Ольги Стефанишиной.

Сама экс-премьер новое назначение пока не подтверждала. Однако в соцсетях она написала: «Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство. <…> Спасибо всей правительственной команде за работу».

По словам Зеленского, обновление кабинета министров необходимо для реализации обновленной политической стратегии Украины. Он также анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Юлия Свириденко Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что смена состава кабмина — не столько инициатива Зеленского, сколько решение стран Запада.

«Это фактически перестановка мебели в борделе. Чтобы не менять девочек, то есть саму киевскую хунту, Запад меняет местами кровати. Посыл такой: „Смотрите, мы сейчас увидим новую Украину!“ Но на самом деле смена правительства меньше чем через год работы — свидетельство стремительно развивающегося политического и военного кризиса», — убежден он.

Кто придет в кабмин после Свириденко

Украинское издание «Страна» пишет, что у отставки Свириденко может быть две причины. Первая — финансовые скандалы в Киеве, из-за которых Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало «копать» под чиновницу, считавшуюся ставленницей Андрея Ермака. Второй предполагаемый фактор — желание Зеленского убрать с поста министра обороны Михаила Федорова, у которого с президентом давно сложились «напряженные отношения».

«Страна» называет среди претендентов на пост премьера председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, мэра Харькова Игоря Терехова и действующего главу Минэнерго Дениса Шмыгаля. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что пока конкретики по новым назначениям нет.

Олейник со ссылкой на собственные источники рассказал, что Терехов от работы в кабмине уже отказался.

Денис Шмыгаль Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Очевидно же, что лучше быть мэром второго по величине города Украины, чем попасть в правительство, которое через несколько месяцев снова отправят в отставку», — пояснил бывший парламентарий.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с NEWS.ru предположил, что пост отойдет к Корецкому. Однако и он, по словам политолога, тесно связан с Ермаком.

Чего ждать США и России

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что основная причина перестановок в кабмине Украины — накопившиеся проблемы как в зоне боевых действий, так и внутри страны.

«Отступление ВСУ по всему фронту, потеря Константиновки, экономический и демографический кризис, огромный госдолг — за все это должен кто-то ответить. Зеленскому сказали: „Вали все на министров и меняй правительство“», — отметил экс-нардеп Олейник.

Скориков придерживается схожего мнения, но считает, что тут есть и менее очевидна подоплека.

«Не стоит забывать о выборах в американский конгресс, которые пройдут в ноябре. На мой взгляд, Трамп вообще хочет убрать Зеленского, поставить президентом своего человека и вынудить Украину заключить мир с Россией — как он и обещал еще в 2024 году. На фоне явной неудачи с Ираном ему нужно до ноябрьских выборов показать свой внешнеполитический успех», — пояснил Скориков.

Именно поэтому, как считает эксперт, НАБУ преследует друзей и людей из ближайшего окружения Зеленского — Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. По той же причине в западных СМИ все чаще появляются публикации о необходимости проведения выборов на Украине.

Кабмин Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но друзья Зеленского из Британии и ЕС, чтобы не проводить на Украине выборы президента, присоветовали ему сменить правительство: показать, мол, страна меняется, сейчас уберем всех коррупционеров, и Украина будет как новенькая. Но в итоге одного ставленника Ермака — Свириденко — поменяют на другого. Больше ничего не изменится», — пояснил Скориков.

Политолог член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько в свою очередь не исключил, что приход новых людей в правительство Украины может оказать влияние на ход боевых действий в зоне СВО.

«Новые назначенцы захотят себя показать, выслужиться. Поэтому они способны усилить конфронтацию», — считает собеседник NEWS.ru.

Он напомнил, что новый начальник Главного разведуправления МО Украины Олег Иващенко недавно попытался организовать крупномасштабный теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. Под его руководством ведомство намеревалось разрушить инфраструктуру, спровоцировать жертвы среди личного состава и подорвать самолеты на объекте. К счастью, ФСБ предотвратила диверсию. Эксперт не сомневается, что силовые структуры России будут и дальше стоять на страже безопасности страны.

«От того, кто придет в правительство Украины и кто его возглавит, России в целом ни холодно, ни жарко», — заключил Безпалько.

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