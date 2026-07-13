Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 05:03

Число сбитых за ночь дронов над Москвой достигло 24

Собянин: силы ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожили 24 летевших на Москву БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruп
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО Минобороны за сутки отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. <...> Отражена атака трех беспилотников. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. <...> Атака еще трех беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. <...> Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии ВСУ. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
атаки
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят порядок допуска к сдаче ГТО
В Госдуме предложили считать пенсию по МРОТу
Уничтожение наемников и станций Starlink: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Раскрыто реальное число погибших от жары в Европе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля
Один человек погиб, еще четверо ранены при ударах США по Ирану
Число сбитых за ночь дронов над Москвой достигло 24
Нетаньяху вспомнил, как Грэм не сдержал ярость
Мошенники в России нашли новый способ кражи денег через QR-коды
Фура протаранила автомобили на трассе в Мексике
США за сутки провели через Ормуз 20 коммерческих судов
Семьи пропавших без вести предупредили о новой схеме мошенников
В Турции сообщили о переговорах Эрдогана с лидерами Запада
Россиянам назвали три способа увеличить размер будущей пенсии
В Финляндии создали сеть бомбоубежищ с бассейнами и саунами
МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России
Нефть Brent резко выросла в цене
Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем
На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ
Около 300 человек вышли на марш в Варшаве против поддержки Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.