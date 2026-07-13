Число сбитых за ночь дронов над Москвой достигло 24 Собянин: силы ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожили 24 летевших на Москву БПЛА

Силы ПВО Минобороны за сутки отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. <...> Отражена атака трех беспилотников. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. <...> Атака еще трех беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. <...> Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии ВСУ. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху.