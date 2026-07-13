Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем

Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем Владимиров: в промзоне под Ставрополем начался пожар в результате атаки ВСУ

В окрестностях Ставрополя отражают налет украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в мессенджере МАКС. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет, — написал Владимиров.

На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По оперативной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила: за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.