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13 июля 2026 в 03:08

Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем

Владимиров: в промзоне под Ставрополем начался пожар в результате атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В окрестностях Ставрополя отражают налет украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в мессенджере МАКС. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет, — написал Владимиров.

На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По оперативной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила: за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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