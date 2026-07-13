В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ

В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ

Восемь человек, среди которых есть ребенок, погибли в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Еще 10 мирных жителей получили ранения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По информации Пушилина, в результате атак также повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля и спецтехника в Горловке, Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее в понедельник, 13 июля, силы ПВО сбили три вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в столичном регионе за последние сутки достигло 55.

Кроме того, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронах самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.