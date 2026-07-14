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14 июля 2026 в 11:24

ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Энергодаре

Пухов: ВСУ атаковали магазины и медсанчасть в Энергодаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины минувшей ночью и утром атаковали в Энергодаре два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в МАКСе. По его словам, в результате украинских атак пострадавших среди мирного населения нет.

Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд — по магазинам «Калина» и «Аврора», по недействующему банку, по территории пожарно-спасательной части и медсанчасти. Били по пищеблоку, по моргу, по медицинскому транспорту. Самое главное — среди мирного населения пострадавших нет, — написал он.

Ранее стало известно, что руководство Запорожской АЭС намерено проинформировать экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, об атаке ВСУ на пожарную часть МЧС России в Энергодаре. Также отмечается, что при благоприятной оперативной обстановке специалисты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями произошедшего.

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Энергодар
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