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15 июля 2026 в 14:14

Новак раскрыл, кого в России обеспечат топливом в приоритетном порядке

Новак: торговые сети обеспечат топливом в приоритетном порядке

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Правительственный штаб по топливному обеспечению прорабатывает механизм приоритетной поставки горючего для автомобилей, задействованных в перевозке продуктов питания для торговых сетей, сообщил ИС «Вести» вице-премьер Александр Новак. Мера направлена на предотвращение порчи продукции и уменьшения издержек логистических компаний, которые могут отразиться на конечной цене товаров.

Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставкой продуктов питания коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в целом это наложилось, — сказал Новак.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах России. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

До этого сообщалось, что в Курской области с 15 июля введут схему продажи топлива по четным и нечетным номерам на фоне усилившихся атак ВСУ. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, за прошедшую неделю АЗС в субъекте атаковали пять раз.

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бензин
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