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15 июля 2026 в 14:04

Дмитриев озвучил, кто на самом деле расплачивается за санкции против России

Дмитриев: американские компании расплачиваются за введение санкций против России

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Американские компании и их сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Именно так он отреагировал на данные Американской торговой палаты (AmCham) в России, что за четыре года американский бизнес потерял вследствие санкций против Москвы $200 млрд.

Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций (бывшего президента США Джо Байдена, — NEWS.ru) Байдена в $200 млрд. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в $300 млрд. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций, — заявил глава РФПИ.

Ранее глава РФПИ указал, что Россия и США продолжили сотрудничество в космической сфере. К публикации он прикрепил фотографию экипажа корабля «Союз МС-29».

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что чиновники Евросоюза и Великобритании использовали конфронтацию с Россией, чтобы избежать ответственности за внутренние проблемы. По его словам, представители ЕС и Великобритании не хотели признавать собственные ошибки и пытались связать их с действиями Москвы.

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