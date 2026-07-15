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15 июля 2026 в 15:02

Россиянкам раскрыли, какой педикюр может запросто испортить деловой образ

Предпринимательница Гришкина: неоновый педикюр испортит любой деловой образ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Педикюр, выполненный в неоновых цветах, испортит любой деловой образ, заявила в беседе с VSE42.RU предпринимательница Светлана Гришкина. Другой ошибкой она назвала украшение ногтей с помощью крупных страз и объемного декора.

Главное — аккуратность, чистота и сдержанность. Педикюр не должен отвлекать от рабочего процесса и быть «громче» самого специалиста, — подчеркнула Гришкина.

Она отметила, что слишком яркое и вызывающее оформление ногтей в деловой сфере считается неуместным. Бизнес-леди посоветовала делать педикюр в молочных, нюдовых, пыльно-розовых или нежно-лиловых оттенках. По ее словам, настоящим трендом этого сезона стали ухоженные ногти естественного цвета, перламутровые покрытия и легкий жемчужный блеск.

Ранее стилист Олеся Алевтини заявила, что правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.

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