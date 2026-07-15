Богословская раскритиковала гид против сексуализации женщин в трансляциях

Авторы гида против сексуализации спортсменок во время трансляций оторваны от реальной жизни, заявила в беседе с RT чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская. По ее мнению, все участники состязаний должны быть готовы к тому, что их будут снимать, в том числе и крупным планом.

Когда оператор снимает тебя крупным планом, это часть твоей профессии. Он же не пришел к тебе домой и не мешает. Когда приходишь в определенный вид спорта, сразу понимаешь правила игры. А когда поднимаешься на высокий уровень, автоматически становишься медийной фигурой. К этому надо быть готовым. Понятно, что всегда будут снимать и крупные планы легкоатлеток, и их эмоции, поскольку это интересно и важно зрителям. Спортсмены не могут быть оторванными от реальности. Они [выступают не только] для себя. Не нравится — поставь прыжковый сектор у себя во дворе и прыгай на здоровье. Никто тебя снимать не будет, — высказалась Богословская.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева заявила, что телевизионный этикет в спорте существовал всегда. Так она отреагировала на появление гида против сексуализации женщин, разработанного Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом.