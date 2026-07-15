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15 июля 2026 в 14:34

Лебедева оценила гид против сексуализации женщин для трансляций

Чемпионка ОИ Лебедева: телевизионный этикет в спорте существовал всегда

Татьяна Лебедева Татьяна Лебедева Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Телевизионный этикет в спорте существовал всегда, заявила в разговоре с RT олимпийская чемпиона Татьяна Лебедева. Так она отреагировала на появление гида против сексуализации женщин, разработанного Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом.

Всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит, — поделилась Лебедева.

Она добавила, что некоторые спортсменки сами стараются выбирать более откровенные наряды для трансляций. При этом, по словам чемпионки, есть и те легкоатлетки, которые выбирают более закрытую одежду из-за стеснения.

Ранее раздел Олимпийского комитета России впервые с 2023 года снова стал доступен на сайте Международного олимпийского комитета. МОК 7 июля восстановил членство ОКР и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов.

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