Титулованный российский футболист умер в возрасте 49 лет Бывший футболист «Спартака» Владислав Дуюн скончался в возрасте 49 лет

Чемпион России в составе московского футбольного клуба «Спартак» Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет, сообщил «Матч ТВ» его старший брат Владимир. По словам родственника, бывший полузащитник на протяжении последних полутора лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — раком поджелудочной железы.

У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак, — заявил Дуюн.

Свой главный спортивный титул хавбек завоевал в 1996 году, когда провел за столичную команду 18 матчей в первенстве страны и отметился одним забитым мячом. За долгие годы в профессиональном спорте он также успел успешно поиграть за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и «Сокол».

Игровую карьеру футболист завершил в 2012 году, после чего полностью посвятил себя заботе о близких. После смерти спортсмена без родительской поддержки остались несовершеннолетние члены его семьи, которых он долгие годы воспитывал в одиночку.

Кроме этого, в возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. По имеющейся информации, она страдала от онкологического заболевания в тяжелой форме.