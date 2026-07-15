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15 июля 2026 в 15:43

Бывший убийца отправился в тюрьму за насилие над школьниками

Жителя Севастополя осудили на 17 лет колонии за насилие над двумя школьниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Севастополе 39-летнего местного жителя приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение половых преступлений против несовершеннолетних, сообщила пресс-служба крымского главка Следственного комитета России в МАКСе. Следствие установило, что в августе 2022 года и августе 2025 года злоумышленник совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух школьников младше 14 лет.

Одно из преступлений удалось раскрыть благодаря бдительности ребенка, который обо всем рассказал родителям, после чего те незамедлительно обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что ранее фигурант уже отбывал уголовное наказание за убийство собственной матери.

После выхода на свободу мужчина вел асоциальный образ жизни, нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему отбывание срока в исправительной колонии особого режима. Также осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим и запретили ему работать с детьми в течение 16 лет после освобождения.

Ранее стало известно, что жительница Дагестана почти месяц пытается доказать возможное сексуальное насилие в отношении ее пятилетней дочери со стороны бывшего супруга. Мужчину задержали, однако спустя несколько суток отпустили из-за недостатка доказательств.

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