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15 июля 2026 в 13:56

Конфликт на дороге закончился смертельным выстрелом из ружья

Жителя Сольвычегодска обвинили в убийстве 20-летнего знакомого из ружья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Сольвычегодска, который выстрелил в знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК России по Архангельской области в мессенджере МАКС. Мужчине предстоит судебное разбирательство по обвинению в убийстве.

По версии следствия, 10 мая 2026 года утром на дороге в Сольвычегодске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым из-за личного конфликта. Во время ссоры он выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в голову 20-летнему мужчине, который находился за рулем автомобиля. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее во Флориде двухлетний ребенок погиб после выстрела из пистолета, который произвел его четырехлетний двоюродный брат. Оружие находилось в салоне автомобиля без кобуры, пока взрослые занимались регистрацией жилья. Мальчика доставили в больницу Орландо, но спасти его не удалось.

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