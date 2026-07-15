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15 июля 2026 в 12:20

Четырехлетний мальчик застрелил младшего брата

В США мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата из пистолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В штате Флорида двухлетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову от своего четырехлетнего двоюродного брата, передает New York Post. Трагедия произошла 12 июля: семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы 14 июля отпраздновать третий день рождения мальчика.

По данным шерифа округа Оцеола, взрослые оставили детей в машине, пока сами занимались регистрацией арендуемого жилья. В их отсутствие старший мальчик нашел пистолет, который лежал в салоне без кобуры, и выстрелил в своего брата. Родственники, находившиеся в этот момент на улице, не успели войти в дом, когда раздался выстрел.

Раненого ребенка срочно доставили в больницу Орландо, но спасти его не удалось. Родственница пострадавшего также была госпитализирована из-за сильного эмоционального потрясения. Выяснилось, что оружие принадлежало матери мальчика. Расследование продолжается, и решается вопрос о возможном привлечении ее к ответственности.

Ранее в Марселе прохожая спасла двухлетнего ребенка, который оказался заперт в автомобиле у пляжа. Температура воздуха достигла 40 градусов. Женщина разбила стекло машины и вызвала спасателей. Родители малыша по очереди отходили с пляжа за вещами и не заметили, что оставили его одного в автомобиле.

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