Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации

Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации В Астане женщина родила ребенка в туалете и поместила его в слив унитаза

В Астане полиция начала расследование после того, как в канализации жилого дома обнаружили тело младенца, пишет NUR.KZ. Правоохранительные органы уже установили личность человека, который может быть причастен к данному преступлению.

По словам местных жителей, рядом с их домом находится гостиница, где недавно одна из постоялиц родила ребенка, после чего тело девочки оказалось в общем канализационном сливе. По факту возбуждено досудебное расследование. В настоящее время проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Калининграде бывшего акушера-гинеколога обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые привели к смерти новорожденного ребенка. Уголовное дело направлено в суд.

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