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14 июля 2026 в 20:25

Женщина родила в авторикше полумертвых четверняшек

Четверо новорожденных умерли в авторикше по дороге в индийский роддом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина родила четверняшек в авторикше по дороге в больницу, сообщает агентство PTI. Однако все младенцы умерли вскоре после рождения.

Жительница деревни Найгаон Раджни Сингарам находилась на седьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. По словам родственников, вызванная скорая помощь не приехала, после чего женщину сначала доставили в государственный медцентр, а затем в тяжелом состоянии отправили в больницу в Бичхии на авторикше.

Роды начались прямо в салоне транспорта. По данным врачей, трое девочек и мальчик родились недоношенными и весили около 1,5 килограмма каждый. Медики назвали причиной смерти тяжелую недоношенность, а не задержку с транспортировкой.

Саму женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Отец погибших детей Ганеш Сингарам заявил, что при своевременном приезде скорой помощи младенцев, возможно, удалось бы спасти.

Ранее в Калининграде бывшего акушера-гинеколога обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые привели к смерти новорожденного ребенка. Уголовное дело направлено в суд.

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