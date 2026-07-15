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15 июля 2026 в 16:11

Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях

Адвокат Жорин: наличие трека иноагента в личном и открытом плейлистах законно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наличие трека иностранного агента в личном или открытом плейлисте является законным и не образует состава административного правонарушения, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, действующее законодательство не устанавливает запрета на прослушивание или сохранение таких произведений только из-за статуса исполнителя.

Действующее законодательство не устанавливает общего запрета на прослушивание, сохранение в личной музыкальной библиотеке либо размещение на странице в социальной сети произведений исполнителя только потому, что он включен в реестр иностранных агентов. Закон регулирует статус и деятельность самого иноагента и возлагает обязанность сопровождать специальным указанием материалы, которые тот производит или распространяет в связи со своей деятельностью. Ответственность по частям 4 и 5 статьи 19.34 КоАП РФ также предусмотрена прежде всего для самого иностранного агента и перечисленных в законе связанных с ним лиц, а не для обычного пользователя, сохранившего или разместившего музыкальный трек, — пояснил Жорин.

Однако он добавил, что если пользователь самостоятельно загружает в соцсеть чужую аудиозапись, а не пользуется встроенной лицензированной библиотекой платформы, может возникнуть вопрос о нарушении исключительных авторских и смежных прав. Кроме того, по словам адвоката, содержание конкретного произведения не должно нарушать общие запреты, например на распространение экстремистских материалов.

Ранее журналистка Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Постановление вынес Савеловский районный суд Москвы 14 июля 2026 года.

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