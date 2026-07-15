Риелтор сравнила затраты на строительство и покупку готового жилья

В нынешних экономических реалиях гораздо дешевле купить готовый дом от собственника, чем заниматься самостоятельным строительством, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости, вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова. По ее словам, главные причины такого положения дел кроются в резком удорожании материалов и значительном повышении стоимости труда профессиональных рабочих.

Всегда казалось непреложной истиной, что строить дом самостоятельно гораздо дешевле, чем покупать готовый. Но времена меняются, и с ними меняются и истины. В нынешних экономических реалиях дешевле купить готовый дом от собственника. Первая причина — стоимость стройматериалов. Из-за санкций многие поставщики ушли с рынка, а те, которые остались, подняли цены. Можно, конечно, искать по стройбазам второсортный материал, но такая экономия выйдет боком. Вторая причина — это дорогой труд профессиональных строителей. Сейчас на рынке практически нет неквалифицированных мигрантов. Большинство строителей стоят дорого и не готовы работать за копейки. К хорошим рабочим очередь иногда до года, — пояснила Волкова.

Она добавила, что современные дома, возведенные с использованием новых отечественных технологий и материалов, безусловно, выигрывают в качестве у построек двадцатилетней давности. Однако, по словам эксперта, с точки зрения финансовой выгоды, большинство граждан все же склоняются к покупке готовых объектов.

Ранее директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков заявил, что россияне стали чаще отказываться от банковских депозитов в пользу приобретения квартир. По его словам, ставки по вкладам постепенно снижаются, а инфляция продолжает расти, поэтому граждане ищут новые способы сохранения капитала.