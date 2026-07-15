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15 июля 2026 в 16:25

Захарова призвала Запад не лезть в карман налогоплательщиков ради Киева

Захарова призвала Запад прекратить питать Украину за счет налогоплательщиков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Западу пора перестать тянуть ресурсы из собственных налогоплательщиков ради оружейной подпитки Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала западные страны говорить прямо о своих намерениях, а не прикрываться разговорами о мире, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Если западные государства — участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку. Но мы-то видим, что происходит на самом деле. Пусть тогда уж и не прикрываются разговорами о мире, а прямо говорят о том, что хотят только одного — агрессии, — сообщила она.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов допустил, что Киев может расширить зону диверсионной активности на Средиземное море и продолжить атаки на российские суда в международных водах. По его словам, все это происходит не без участия НАТО.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине. По его словам, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.

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