«Согласование с НАТО»: эксперт назвал неожиданный регион для диверсий ВСУ

Киев может расширить зону диверсионной активности на Средиземное море и продолжить атаки на российские суда в международных водах, предупредил в разговоре с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Так он прокомментировал обнаружение безэкипажного катера на греческом побережье.

Инцидент с безэкипажным катером стал шагом по легализации будущих диверсионных операций в Средиземноморье в отношении торгового флота России и наших дружественных стран. Шагом для дальнейшего блокирования наших навигационных возможностей на этом направлении. Все это говорит о том, что зона диверсионной активности киевского режима расширяется, и, конечно же, все это осуществляется по согласованию с НАТО, — рассказал собеседник.

Ранее у острова Лефкас в Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5. Морской дрон прибило к берегу Ионического моря недалеко от мыса Дукато. Как уточнили местные службы, катер с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Дрон был оснащен детонатором, антеннами и системами связи, но взрывчатки на нем не оказалось.

До этого адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос допустил, что катер Magura V3 готовился к нанесению удара. По его словам, в этом районе проходит большое количество судов.