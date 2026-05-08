Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ

Беспилотный катер Magura V3 украинского производства, который был обнаружен близ греческого острова Лефкада в Ионическом море, готовился к нанесению удара по судну, высказал мнение в разговоре с информационным порталом ieidiseis.gr адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос. Он отметил, что через этот район проходят многие суда с грузами, включая танкеры.

Состояние, в котором он был найден с работающим двигателем, указывает на то, что его вскоре должны были использовать для удара по цели. Они не стали бы рисковать тем, чтобы он долго блуждал по морю, потому что в какой-то момент его бы заметили, что и произошло, — объяснил адмирал.

Адмирал отметил, что место, где был обнаружен катер, могло использоваться оператором в качестве базы, а сам аппарат спрятали в пещере до момента нападения. При этом дрон был новым, в идеальном состоянии.

Спанос пояснил, что небольшая высота аппарата часто делает его невидимым для радара, а установленные на нем камеры позволяют вести шпионаж и четко видеть проходящие суда. Он также предположил, что катер могли перевезти на трейлере или спустить на воду с плавучей платформы либо с большого судна.

Катер обнаружили рыбаки у острова Лефкас. Морской дрон с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Местные власти, помимо перевозки наркотиков, рассматривают версию о подготовке атак на суда, которые относят к российскому «теневому флоту».