Сильное землетрясение пошатнуло остров Крит

У побережья греческого острова Крит зафиксировали подземные толчки силой 5,1 балла, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Изначально специалисты центра оценивали магнитуду в 5,8, однако позже скорректировали показатель в меньшую сторону.

Сейсмическое событие было зафиксировано в 09:37 по всемирному координированному времени (12:37 по мск) на расстоянии 108 километров от города Ираклион. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров. При этом сведений о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее американские и французские сейсмологи установили, что после мощного землетрясения в марте 2011 года территория Японии сместилась примерно на пять-шесть миллиметров в восточном направлении. Это смещение произошло из-за резкого перемещения сразу нескольких тектонических плит, спровоцированного подземными толчками у берегов Хонсю.

Между тем на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2. Уточняется, что в краевом центре интенсивность колебаний достигала трех баллов.