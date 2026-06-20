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20 июня 2026 в 15:00

Сильное землетрясение пошатнуло остров Крит

В районе острова Крит зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
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У побережья греческого острова Крит зафиксировали подземные толчки силой 5,1 балла, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Изначально специалисты центра оценивали магнитуду в 5,8, однако позже скорректировали показатель в меньшую сторону.

Сейсмическое событие было зафиксировано в 09:37 по всемирному координированному времени (12:37 по мск) на расстоянии 108 километров от города Ираклион. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров. При этом сведений о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее американские и французские сейсмологи установили, что после мощного землетрясения в марте 2011 года территория Японии сместилась примерно на пять-шесть миллиметров в восточном направлении. Это смещение произошло из-за резкого перемещения сразу нескольких тектонических плит, спровоцированного подземными толчками у берегов Хонсю.

Между тем на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2. Уточняется, что в краевом центре интенсивность колебаний достигала трех баллов.

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