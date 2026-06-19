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19 июня 2026 в 02:26

Землетрясение в Японии вызвало эффект, который удивил сейсмологов

Science: после землетрясения 2011 года Япония сместилась на 5-6 миллиметров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские и французские сейсмологи пришли к выводу, что после мощного землетрясения в марте 2011 года территория Японии сместилась примерно на 5-6 миллиметров к востоку, передает Science. Авторы работы сообщили, что движение произошло из-за резкого смещения сразу нескольких тектонических плит после землетрясения у берегов Хонсю.

По их данным, спусковым механизмом стала сейсмическая волна, которая достигла ядра Земли, отразилась от него и затем вернулась к поверхности. К такому выводу исследователи пришли после изучения информации, собранной тысячами сейсмических станций и множеством высокоточных GPS-датчиков в Японии.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение, из-за которого в стране экстренно сработала общенациональная система оповещения населения. Сейсмологи заявили, что толчки достигли магнитуды 5,5. Эпицентр землетрясения находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама, очаг залегал на глубине 50 км.

До этого землетрясение произошло у побережья Индонезии. Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC) сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 6,7. Его эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

Азия
Япония
землетрясения
сейсмологи
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