Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения

Землетрясение произошло у побережья Индонезии равно утром 16 июня, заявили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC). По словам специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 6,7 балла.

Такое землетрясение считается сильным, оно может привести к разрушениям. Его эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километрах. Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на филиппинском острове Минданао продолжаются поиски 36 человек, пропавших без вести в результате землетрясения. Часть из них может быть погребена под оползнями. Согласно последним данным, число жертв стихии достигло 65.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на северо-западе Азербайджана. Подземные толчки ощутили жители Гейгельского, Агдамского, а также Губинского районов страны.