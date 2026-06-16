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16 июня 2026 в 10:30

Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у берегов Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Землетрясение произошло у побережья Индонезии равно утром 16 июня, заявили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC). По словам специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 6,7 балла.

Такое землетрясение считается сильным, оно может привести к разрушениям. Его эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километрах. Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на филиппинском острове Минданао продолжаются поиски 36 человек, пропавших без вести в результате землетрясения. Часть из них может быть погребена под оползнями. Согласно последним данным, число жертв стихии достигло 65.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на северо-западе Азербайджана. Подземные толчки ощутили жители Гейгельского, Агдамского, а также Губинского районов страны.

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