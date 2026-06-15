На Филиппинах десятки человек остались под завалами после землетрясения

На Филиппинах десятки человек остались под завалами после землетрясения Жертвами землетрясения на филиппинском острове Минданао стали 65 человек

На филиппинском острове Минданао продолжаются поиски 36 пропавших без вести, часть из которых могла быть погребена под оползнями, передает ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны. Число жертв стихии достигло 65, при этом спасатели констатируют отсутствие признаков жизни в зонах схода пород.

Трудно добраться до этих мест — там настоящие горы и произошло множество оползней. Но мы делаем все возможное, чтобы найти тела погибших, — заявил заместитель главы управления Раффи Алехандро.

По его словам, в одном из районов муниципалитета Хосе Абад Сантос в провинции Давао-Оксиденталь поисково-спасательные работы уже свернули из-за масштабов обрушений. Тяжелая техника не может подняться в горы, поэтому все работы ведутся вручную. Ситуацию усугубляют грозы и ливни, провоцирующие новые сходы грунта. Из-за подземных толчков возник так называемый «эффект дамбы», изменивший русла горных потоков и вызвавший внезапные паводки в ряде районов.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший объявил о выплатах семьям погибших в размере 50 тысяч песо (около 58,8 тысячи рублей). Кроме того, власти выделили средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, включая старшую школу в Хенераль-Сантос, где после удара стихии ввели режим чрезвычайного положения.