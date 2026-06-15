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15 июня 2026 в 15:33

На Филиппинах десятки человек остались под завалами после землетрясения

Жертвами землетрясения на филиппинском острове Минданао стали 65 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На филиппинском острове Минданао продолжаются поиски 36 пропавших без вести, часть из которых могла быть погребена под оползнями, передает ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны. Число жертв стихии достигло 65, при этом спасатели констатируют отсутствие признаков жизни в зонах схода пород.

Трудно добраться до этих мест — там настоящие горы и произошло множество оползней. Но мы делаем все возможное, чтобы найти тела погибших, — заявил заместитель главы управления Раффи Алехандро.

По его словам, в одном из районов муниципалитета Хосе Абад Сантос в провинции Давао-Оксиденталь поисково-спасательные работы уже свернули из-за масштабов обрушений. Тяжелая техника не может подняться в горы, поэтому все работы ведутся вручную. Ситуацию усугубляют грозы и ливни, провоцирующие новые сходы грунта. Из-за подземных толчков возник так называемый «эффект дамбы», изменивший русла горных потоков и вызвавший внезапные паводки в ряде районов.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший объявил о выплатах семьям погибших в размере 50 тысяч песо (около 58,8 тысячи рублей). Кроме того, власти выделили средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, включая старшую школу в Хенераль-Сантос, где после удара стихии ввели режим чрезвычайного положения.

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