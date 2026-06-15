На Филиппинах десятки человек остались под завалами после землетрясения

На филиппинском острове Минданао продолжаются поиски 36 пропавших без вести, часть из которых могла быть погребена под оползнями, передает ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны. Число жертв стихии достигло 65, при этом спасатели констатируют отсутствие признаков жизни в зонах схода пород.
Трудно добраться до этих мест — там настоящие горы и произошло множество оползней. Но мы делаем все возможное, чтобы найти тела погибших, — заявил заместитель главы управления Раффи Алехандро.
По его словам, в одном из районов муниципалитета Хосе Абад Сантос в провинции Давао-Оксиденталь поисково-спасательные работы уже свернули из-за масштабов обрушений. Тяжелая техника не может подняться в горы, поэтому все работы ведутся вручную. Ситуацию усугубляют грозы и ливни, провоцирующие новые сходы грунта. Из-за подземных толчков возник так называемый «эффект дамбы», изменивший русла горных потоков и вызвавший внезапные паводки в ряде районов.
Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший объявил о выплатах семьям погибших в размере 50 тысяч песо (около 58,8 тысячи рублей). Кроме того, власти выделили средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, включая старшую школу в Хенераль-Сантос, где после удара стихии ввели режим чрезвычайного положения.