Семьям погибших при землетрясении на Филиппинах пообещали «щедрые» выплаты

Семьи погибших в результате землетрясения на Филиппинах получат по 50 тыс. песо (около 58,8 тыс. рублей), заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший. Согласно данным Филиппинского статистического управления, в 2024 году средняя заработная плата в стране составляла около 21,5 тыс. песо (примерно 25,3 тыс. рублей), передает Manila Bulletin.

Все семьи, <…> потерявшие близких, получат от нас по 50 тыс. песо в качестве поддержки, — сказал президент.

Глава государства также сообщил о выделении средств на восстановление поврежденной инфраструктуры, включая старшую школу в городе Хенераль-Сантос, где после стихийного бедствия был введен режим чрезвычайного положения. Кроме того, на ремонт пострадавшего здания мэрии направят 100 млн песо (около 117,6 млн рублей).

По последним данным, жертвами землетрясения магнитудой 7,8 стали 53 человека, еще 630 получили травмы, свыше 10 человек числятся пропавшими без вести. Стихия затронула более 145 тыс. жителей региона, повреждения получили около 2,5 тыс. домов, из которых 460 были полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что на юге Филиппин, на острове Минданао, после мощного землетрясения магнитудой 7,8 зафиксировано не менее 1158 афтершоков. Магнитуда повторных подземных толчков колебалась в диапазоне от 1,3 до 6,4.