На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу На Филиппинах зарегистрировали не менее 1158 афтершоков

На юге Филиппин, на острове Минданао, после мощного землетрясения магнитудой 7,8 зафиксировано не менее 1158 афтершоков, информирует Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). По данным учреждения, магнитуда повторных подземных толчков колебалась в диапазоне от 1,3 до 6,4.

Ранее сообщалось, что землетрясение случилось утром 8 июня. Эпицентр располагался недалеко от побережья Генерал-Сантоса. В связи с этим в Японии было принято решение эвакуировать около 200 тыс. человек из-за опасности цунами.

До этого стало известно, что на юге Филиппин число погибших увеличилось до 37 человек, ранены 456, четверо считаются пропавшими без вести. На острове Минданао пострадали около 1,9 тыс. зданий, почти 1,5 тыс. из них полностью были разрушены. В городе Хенераль-Сантос было введено чрезвычайное положение.