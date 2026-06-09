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09 июня 2026 в 08:03

Число погибших при землетрясении на Филиппинах вновь выросло

Число погибших при землетрясении на юге Филиппин выросло до 37 человек

Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
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Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось до 37 человек, передает телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны. Также там сообщили о 456 раненых и четырех пропавших без вести.

Местные власти отметили, что на острове Минданао пострадали около 1,9 тыс. зданий, включая школы, больницы и жилые дома. При этом почти 1,5 тыс. объектов полностью разрушены и не подлежат восстановлению. В городе Хенераль‑Сантос введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что землетрясение на Филиппинах произошло утром 8 июня. Эпицентр находился у побережья Генерал‑Сантоса. После этого в Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из‑за угрозы цунами. Данных о пострадавших россиянах нет.

До этого землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Италии. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 144 километрах к северу от города Мессина, очаг залегал на глубине 25 километров.

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