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16 июня 2026 в 13:56

В Японии произошло мощное землетрясение

Власти Японии предупредили жителей о приближении цунами после мощных толчков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Японии произошло мощное землетрясение, из-за которого в стране экстренно сработала общенациональная система оповещения населения, передает ТАСС. Сейсмологи заявили, что толчки достигли магнитуды 5,5. Эпицентр землетрясения находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама, очаг залегал на глубине 50 км.

Местные метеорологи предупредили жителей о высокой угрозе возникновения разрушительного цунами и призывают к немедленной эвакуации, однако позже угрозу отменили. Жители столицы ощутили сильные толчки, во время сейсмического события в домах раскачивалась мебель и падала посуда. Однако информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

Ранее землетрясение произошло у побережья Индонезии. Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC) сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 6,7. Его эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

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