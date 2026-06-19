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19 июня 2026 в 11:07

Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу

Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге Жилкина признали вменяемым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признан вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости руководитель первого управления ГСУ СК по городу Юрий Яшков. Теперь уголовное дело может быть направлено в суд в общем порядке.

Психолого-психиатрическая экспертиза завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено, — сказал Яшков.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено в ночь на 3 февраля вмерзшим в лед. Труп ребенка обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Жилкин рассказывал следователям, что ударил мальчика по голове, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Однако вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления. Жилкин, по предположению медиков, утопил в Шингерском водопаде еще живого ребенка, пытаясь замести следы.

Мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. По предварительной информации, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

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