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19 июня 2026 в 11:24

К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами

В МЧС заявили, что подход волны цунами к берегам Камчатки не превысит 38 см

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Волна цунами, ожидаемая у берегов Камчатки, не превысит 38 см, в том числе не более шести сантиметров у Петропавловска-Камчатского, сообщает региональное ГУ МЧС в МАКСе. Поводом для предупреждения стали два сильных ощущаемых землетрясения у берегов полуострова, одно из которых достигло магнитуды 6,9.

В результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 38 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 25 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более шести сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу, — сказано в сообщении.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение, из-за которого была экстренно активирована общенациональная система оповещения населения. Сейсмологи заявили, что толчки достигли магнитуды 5,5. Эпицентр землетрясения находился на суше в префектуре Сайтама, очаг залегал на глубине 50 км.

До этого отменили предупреждение о цунами на Филиппинах после сильного землетрясения. В море зафиксировали небольшие колебания уровня воды, однако высота волн не представляла опасности для жителей страны.

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