«Запас надежд исчерпан»: Лавров заявил, что у России лопнуло терпение Лавров: Россия убедилась, что Запад не хочет переговоров по Украине

Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.

Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, — сказал Лавров.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что закрытие неба над Украиной может привести к масштабированию конфликта. Заявления последовали после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон при необходимости может рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства над Украиной для обеспечения безопасности.

До этого исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что западные страны с 2014 года накачивали Киев оружием и в итоге превратили Украину в плацдарм для противостояния с Москвой. Он добавила, что Запад планомерно шел к цели под прикрытием Минских соглашений.